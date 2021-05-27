27 мая 2021

Депутаты ЛДПР предлагают дать инвалидам дополнительную льготу

© Служба новостей «URA.RU»
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Красная площадь. Москва, госдума, государственная дума, российский флаг, триколор, флаг россии, москва
Депутаты Госдумы предлагают предоставить инвалидам посещать врачей вне очереди Фото:

Инвалиды могут получить право обслуживания вне очереди в медицинских учреждениях. Соответствующий законопроект подготовили депутаты фракции ЛДПР в Госдуме.

Новая льгота будет предоставлена детям-инвалидам, инвалидам I и II групп и инвалидам с детства. «Острая необходимость посещения врача возникает у родителей с детьми-инвалидами в случае нуждаемости в лекарствах, проведения неотложного обследования, получения срочной рекомендации врача», — цитирует авторов инициативы Regnum.

Ранее депутат Госдумы Евгений Федоров предложил предоставить льготы семьям, усыновившим либо опекающим ребенка. Речь шла о налоговых преференциях.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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