Депутаты ЛДПР предлагают дать инвалидам дополнительную льготу

Инвалиды могут получить право обслуживания вне очереди в медицинских учреждениях. Соответствующий законопроект подготовили депутаты фракции ЛДПР в Госдуме.
Новая льгота будет предоставлена детям-инвалидам, инвалидам I и II групп и инвалидам с детства. «Острая необходимость посещения врача возникает у родителей с детьми-инвалидами в случае нуждаемости в лекарствах, проведения неотложного обследования, получения срочной рекомендации врача», — цитирует авторов инициативы Regnum.
Ранее депутат Госдумы Евгений Федоров предложил предоставить льготы семьям, усыновившим либо опекающим ребенка. Речь шла о налоговых преференциях.
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