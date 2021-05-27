27 мая 2021

Фургала подвергли новой методике допроса

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Избрание Басманным районным судом Москвы меры пресечения в отношении губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Москва, фургал сергей
Сергея Фургала допросили с применением современных технологий Фото:

Бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала подвергнули комплексному психолого-лингвистическому исследованию с помощью компьютерных программ и инновационных психологических методик. В итоге эксперты начали сомневаться в искренности Фургала, рассказали журналистам в СКР.

Допрос продолжался около трех часов. В течение этого времени Фургал мог в свободной форме высказываться по материалам своего уголовного дела и другим интересующим его вопросам. Затем видео- и аудиозапись допроса проанализировали с помощью специальных программ. А интерпретировала результаты комиссия из психолога, психиатра, лингвиста и специалиста в области наркологии и сексологии, пишет «Коммерсант».

«Участники исследования проделали титаническую работу, объем которой составил три тома уголовного дела. Эксперты зарегистрировали несколько сотен „вербальных и невербальных“ признаков, свидетельствующих, по их мнению, о неискренности господина Фургала», — отмечает издание.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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