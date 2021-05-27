Фургала подвергли новой методике допроса

Бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала подвергнули комплексному психолого-лингвистическому исследованию с помощью компьютерных программ и инновационных психологических методик. В итоге эксперты начали сомневаться в искренности Фургала, рассказали журналистам в СКР.
Допрос продолжался около трех часов. В течение этого времени Фургал мог в свободной форме высказываться по материалам своего уголовного дела и другим интересующим его вопросам. Затем видео- и аудиозапись допроса проанализировали с помощью специальных программ. А интерпретировала результаты комиссия из психолога, психиатра, лингвиста и специалиста в области наркологии и сексологии, пишет «
«Участники исследования проделали титаническую работу, объем которой составил три тома уголовного дела. Эксперты зарегистрировали несколько сотен „вербальных и невербальных“ признаков, свидетельствующих, по их мнению, о неискренности господина Фургала», — отмечает издание.
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