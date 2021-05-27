На «Уралвагонзаводе» резко сократили зарплаты

28 мая 2021 в 09:36 Размер текста - 17 +

В прошлом году на УВЗ сократили зарплаты Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Экономический кризис 2020 На «Уралвагонзаводе» (УВЗ, входит в структуру госкорпорации «Ростех») в прошлом году сократили зарплаты на 22%. Об этом сообщается в отчете, который есть в распоряжении URA.RU. Причиной сокращения зарплат стали нерабочие дни по поручению президента. «Персонал привлекался в количестве, минимально необходимом для выполнения производственных задач. Премиальная часть заработной платы сотрудников, находящихся в режиме нерабочих дней, была ниже, чем у работников, выполнявших производственные задачи», — цитирует РБК пресс-службу Уралвагонзавода. Сейчас предприятие работает в штатном режиме, отметили в пресс-службе. В апреле на предприятии провели индексацию зарплат, в июне работникам выплатят традиционное материальное вознаграждение по итогам работы в прошлом году. В 2020 году на УВЗ по сравнению с предыдущим годом сократили зарплаты на 22%, что составляет 2,5 млрд рублей. Об этом сообщается в отчетности на сайте предприятия. Сотрудникам в 2020 году выделили на оплату труда чуть больше 9 млрд рублей, годом ранее сумма составляла чуть более 11 млрд рублей. Из них более 2,6 млрд ушли на зарплаты основного управленческого персонала — 3,6 тысяч человек. Ранее стало известно, что по сравнению с 2019 годом УВЗ стал втрое богаче в 2020 году. В начале прошлого года на предприятии сменился председатель совета директоров, должность покинул экс-полпред президента в УрФО Игорь Холманских. Затраты на оплату труда сократились за год URA.RU Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.