Рост финансовых показателей «Уралвагонзавода» произошел за счет трехкратного увеличения прибыли от продаж Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис в России

Прибыль корпорации «Уралвагонзавод» (УВЗ, входит в структуру госкорпорации «Ростех») в 2020 году выросла в три раза по сравнению с 2019 годом. Об этом сообщается в финансовом отчете за прошедший год, который есть в распоряжении URA.RU. В начале 2020 года пост председателя совета директоров «Уралвагонзавода» покинул экс-полпред президента в УрФО Игорь Холманских.

В документе указано, что чистая прибыль УВЗ в 2020 году составила 7,45 млрд рублей против 2,3 млрд рублей в 2019 году. Выручка корпорации также выросла с 81,7 до 102 млрд рублей. Рост финансовых показателей «Уралвагонзавода» произошел за счет шестикратного увеличения поступлений от выпуска акций, увеличения долей участия (с 2,4 до 15,5 млрд рублей) и трехкратного увеличения прибыли от продаж (с 4,7 до 15,2 млрд рублей).

Получить оперативный комментарий в пресс-службе УВЗ на момент публикации получить не удалось. Туда был отправлен запрос. На момент публикации ответ получен не был.

«Уралвагонзавод» — крупнейшее российское предприятие танкового машиностроения, а также разработчик грузовых вагонов и полувагонов. В январе 2020 года на УВЗ произошли кадровые изменения, в результате которых предприятие покинул экс-полпред президента в УрФО Игорь Холманских. Причиной, по данным источников агентства, могли стать многомиллиардные долги, закредитованность и масса судебных исков к предприятию.

Фото: URA.RU