27 мая 2021
26 мая 2021

Курганский депутат прокомментирует скандальную фразу о пенсиях. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-конференция с секретарем регионального отделения ЕР Александра Ильтякова. Курган, ильтяков александр
Депутата Госдумы Александр Ильтяков готов общаться с избирателями Фото:

После скандальной цитаты о пенсиях курганский депутат Госдумы Александр Ильтяков записал видео. На нем он заявил, что всем желающим готов объяснить свою позицию и что имелось в виду в словах о возрасте дожития. Видео распространяется в соцсети «ВКонтакте».

«Чтобы разрушить все фейкообразные сюжеты, которые в последнее время появились в интернете, я буду приезжать в аудитории, отчитываться перед избирателями за проделанную работу. И готов выслушивать любые вопросы и открыто, честно, глядя в глаза своим гражданам, отвечать за все сказанное, сделанное и порой не сделанное, но планируемое сделать», — сказал Ильтяков на видео, размещенной в группе «Инцидент/Курган».

URA.RU писало, что депутат Госдумы от Курганской области Александр Ильтяков столкнулся с проблемой. Его слова, вырванные из контекста часовой речи про пенсионную реформу, сказанные еще в феврале, появились в соцсетях, где подверглись критике. Он заявлял: «Человек дожил до пенсии — это страховой случай. Ты уже перешагнул тот порог, который тебе отмерен прожить: 60-65 лет. 50% не должны вообще доживать. Так устроена пенсионная система — это математически все высчитывается». Против травли депутата пенсионеры опубликовали открыто письмо в его поддержку.

Ильтяков принимает участие в предварительном голосовании «Единой России» перед выборами в Госдуму. Он заявился по одномандатному округу.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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