Мэттью Сакс оказался поклонником не только оперы, но и стриптиза Фото: Алексей Колчин © URA.RU

новость из сюжета Дипломатический скандал: обострение отношений России и США

Сотрудник генконсульства США в Екатеринбурге Мэттью Сакс незадолго до своего отъезда в Америку был замечен в одном из ночных клубов города в окружении стриптизерш. Один из посетителей заведения поделился видео URA.RU. Он рассказал, что дипломат был частым гостем на подобных вечеринках.

«Этот американец постоянно приходил и заказывал приватные танцы, — признался URA.RU завсегдатай клуба. — Непонятно, нарушало ли такое поведение дипломата этические принципы Госдепартамента США, но отпраздновал он свое убытие из России на полную катушку!».

Мэттью Сакс трудился техническим сотрудником генконсульства США в Екатеринбурге до его закрытия и обладал всеми преимуществами и атрибутами дипломата — диппаспортом и дипиммунитетом. На ролике, который опубликован на официальной странице ведомства в Facebook, Сакс вместе с генконсулом США Эмили Сторроу и другими коллегами поздравлял Екатеринбург с 297-летием. «Здесь мне нравятся богатство культурных событий и ресурсов, включая классическую музыку, оперу и джаз-клубы», — говорит американец в видеоролике. Источники в представительстве МИД в Екатеринбурге рассказали агентству, что кандидатура Мэттью Сакса после отъезда из России рассматривалась для замещения вышестоящей должности административного офицера в посольстве США в Иерусалиме.

Актуальным номером телефона Мэттью Сакса редакция не располагает. Дозвониться до генконсульства США в Екатеринбурге не удалось, поскольку оно прекратило свою работу в середине мая. Тогда все сотрудники-американцы были отозваны и покинули Россию. Генеральный консул Эмили Сторроу называла это временной приостановкой, но источники, близкие к дипломатическим кругам, сообщили URA.RU, что консульство США в Екатеринбурге закроется навсегда.