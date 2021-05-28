Пульмонолог назвал опасные болезни, которые провоцирует смог

Смог чаще всего образуется в регионах с тяжелой промышленностью (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU

Из-за смога могут развиться такие заболевания, как хронический бронхит, бронхиальная астма и силикоз. Об этом URA.RU рассказал врач-пульмонолог Вячеслав Овечкин.

«При частом вдыхании смога возможно развитие хронических бронхитов, вплоть до развития бронхиальной астмы. И даже до силикоза (рубцевание легких — прим. URA.RU), если это годами происходит. К счастью, это годами не происходит, но есть регионы, например, с угольной промышленностью, где постоянно идут выбросы, где дым, продукты горения, где выбрасывается угольная пыль. Там у местного населения формируются такие заболевания, как будто люди работают на вредном производстве», — объяснил URA.RU специалист.

Пульмонолог уточнил, где чаще всего люди могут страдать от смога. «Это проблема конкретных регионов. Где есть тяжелая промышленность и не такой строгий контроль за состоянием этой промышленности. По стандарту, у нас положена фильтрация, есть ограничения на выбросы. Но где-то бывают нарушения, из-за которых происходят дополнительные выбросы, возникают риски появления смога. А в Сибири горение лесов тоже может способствовать формированию смога», — заключил Вячеслав Овечкин.

Ранее URA.RU сообщало, что Тюмень накрыло опасным смогом. Причиной его появления стало тление торфяников. По словам специалистов Роспотребнадзора, такой дым опаснее, нежели тот, что возникает от обычных пожаров.