Роспотребнадзор призвал тюменцев покинуть город из-за смога

Дым от тлеющих торфяников в Тюмень принесло со стороны Боровского и Тараскуля Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Задымление, которое сегодня наблюдается в Тюмени, связано с тлением торфяников. Об этом URA.RU сообщили в оперативном штабе Тюменской области. По словам специалистов Роспотребнадзора, такой дым опаснее, нежели тот, что возникает от обычных пожаров. Спастись от него можно только эвакуацией.

«Сегодня тюменцы почувствовали задымление. Все дело в том, что в районе поселков Тараскуль и Боровский тлеют торфяники», — рассказали URA.RU в оперативном штабе региона.

По данным властей, в пригороде Тюмени нет действующих пожаров. Однако присутствие в городе дыма может затянуться, так как торфяники тлеют достаточно долго. Для контроля ситуации в районе Боровского и Тараскуля дежурит спецтехника.

Как рассказала URA.RU одна из жительниц Боровского, сменившийся ветер дал передышку жителям поселка. «Сегодня с утра дыма практически не было. Смогли вздохнуть спокойно. В целом же тление происходит уже около месяца, каждый день просыпаемся в смоге», — сообщила собеседница агентства.

Дым от торфяников — опаснее, чем от пожаров. Об этом сообщает федеральный «Центр гигиенического образования населения» Роспотребнадзора. «Торфяной дым опаснее для здоровья, чем древесный. При сгорании торфа выделяется много соединений углерода, серы, азота и других попутных веществ. Единственное надежное средство спастись от вредного дыма — покинуть территорию задымления», — отмечают специалисты на сайте ведомства.

Ранее URA.RU писало, что Тюмень накрыл смог от пожаров. Роспотребнадзор выявил в пробах воздуха, взятых в областной столице, превышение опасных веществ.