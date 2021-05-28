Депутат Милонов оценил борьбу пермского коллеги с геями

Депутат Госдумы Виталий Милонов готов помочь пермскому коллеге Игорю Сапко вести борьбу с ЛГБТ Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Депутат Госдумы Виталий Милонов поддерживает борьбу с геями и лесбиянками, которую начал его пермский коллега по парламенту Игорь Сапко. Милонов в беседе с URA.RU заявил, что Сапко мог начать борьбу с ЛГБТ-сообществом из-за выборов или какой-либо активности с их стороны.

«Я думаю, что это [обращение в Генпрокуратуру с требованием о блокировке страницы ЛГБТ-сообщества в Facebook] в концепции, возможно, избирательной кампании. Может быть, какие-то случаи произошли. Может, депутат столкнулся с проявлениями гиперактивности товарищей. Чем ближе к выборам — тем больше финансирование с Запада идет», — заявил URA.RU Милонов.

Сам Милонов готов оказать помощь Сапко в этом начинании, если тот обратится к нему с такой просьбой. «ЛГБТ-сеть точно не должна присутствовать в медиаполе. Это должна быть страничка для изучения психиатрами», — уточнил Милонов. По его мнению, страницы ЛГБТ-сообществ, как и сами сообщества, должны быть признаны иностранными агентами или экстремистскими организациями.

URA.RU не удалось связаться с Сапко — он не ответил на звонок корреспондента. Также на запрос корреспондента URA.RU не ответили представители российской ЛГБТ-сети.

Ранее депутат Сапко обратился в Генпрокуратуру с требованием заблокировать страницу российской ЛГБТ-сети в Facebook. После этого прокуроры направили соответствующий иск в суд. А депутат Милонов в Санкт-Петербурге блокировал вход в кинотеатр, где проходил ЛГБТ-фестиваль «Бок о бок». Также Милонов предлагал штрафовать врачей, которые проводят операции по смене пола.