В Тюмени на улице Мельникайте в пруду Студенческий нашли автомобиль — «шестерку» с человеческими костями. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.
«В вечернее время в Тюмени в пруду Студенческом, расположенном на улице Мельникайте, обнаружен автомобиль ВАЗ 2106 с костными человеческими останками. В настоящее время на месте происшествия работают следователи, криминалисты следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тюменской области», — говорится в сообщении.
Уточняется, что после проверки будет принято процессуальное решение. Сейчас специалисты устанавливают обстоятельства произошедшего, личность человека и определяют давность и причину его смерти.
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