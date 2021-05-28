В Тюмени в пруду нашли «шестерку» с человеческими костями. Видео

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В пруду нашли автомобиль с останками человека Фото:

В Тюмени на улице Мельникайте в пруду Студенческий нашли автомобиль — «шестерку» с человеческими костями. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

«В вечернее время в Тюмени в пруду Студенческом, расположенном на улице Мельникайте, обнаружен автомобиль ВАЗ 2106 с костными человеческими останками. В настоящее время на месте происшествия работают следователи, криминалисты следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тюменской области», — говорится в сообщении.

Уточняется, что после проверки будет принято процессуальное решение. Сейчас специалисты устанавливают обстоятельства произошедшего, личность человека и определяют давность и причину его смерти.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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