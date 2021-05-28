Экономист объяснил, что будет с курсом доллара в ближайшее время

Пока нет предпосылок к тому, что курс доллара достигнет трехзначной отметки до конца 2021 года. С таким прогнозом выступил глава Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) Михаил Сухов.
Подорожание американской валюты экономист сравнил с зимой, которая «точно не случится в ближайшие месяцы». «Примерно с той же вероятностью я оцениваю наступление событий внешней турбулентности, которые могут придать цене доллара в рублях трехзначное значение, массовый исход нерезидентов с российских рынков или создание „ковидного занавеса“, которые предсказывают некоторые эксперты», — сообщил Сухов РИА «Новости».
По ожиданиям экономиста, до конца года доллар будет стоить в районе 72—78 рублей, причем большую часть времени — около 75 рублей. Как ранее сообщал сайт argumenti.ru, американская валюта может достигнуть трехзначной отметки в случае открытой войны в Донбассе, жестких санкций США и Евросоюза в отношении ближайшего круга президента РФ Владимира Путина, при осложнении ситуации с Алексеем Навальным, а также при обвале рынков нефти.
Ранее экономисты заявляли, что, минимум, до июня рубль будет укрепляться по отношению к доллару. В следующие летние месяцы ожидается снижение стоимости барреля нефти, которое негативно повлияет и на курс рубля.
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