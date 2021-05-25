Финансовый аналитик предрек долгосрочное ослабление доллара

В ближайшее время за доллар придется отдать 74,6 рубля Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

В ближайшее время резких скачков курса валют не ожидается. В свою очередь, рубль продолжит укрепляться как минимум до июня, считает главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман.

«Американская статистика важна тем, что может подтвердить или приостановить общий тренд ослабления доллара в мире — это тенденция последнего времени. Доллар к пятнице (28 мая) может опуститься до 72,8 рубля, евро — до 89,4 рубля. Верхние границы актуального коридора на ближайшие дни — 74,6 рубля за доллар и 90,4 рубля за евро», — раскрыл специалист «Российской газете».

Он также сделал прогнозы на ближайшее время и для рубля. «Май будет периодом укрепления российской валюты, благодаря позитивным изменениям геополитической обстановки и повышению склонности к рискам на финансовых площадках», — заметил он.

С таким прогнозом согласен руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев. В конце мая он предрек, что курс доллара в июне будет держаться в рамках 73-75 рублей. Рост рубля, по его словам, будет связан с подготовкой встречи лидеров США и России. Кроме того, новых заявлений о санкциях не будет, так что национальная валюта в ближайшее время останется стабильной.

На 26 мая стоимость доллара уже незначительно снизилась — на 5 копеек, сообщает « Федеральное агентство новостей» . В настоящий момент он стоит 73,396 рубля. Евро, наоборот, вырос на 26,7 копеек — до 89,95 рубля.