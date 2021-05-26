26 мая 2021

Финансист рассказал, что будет с курсом рубля в ближайшее время

© Служба новостей «URA.RU»
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Валюта. Екатеринбург, курс валют, курс валюты, валюта, доллар, один доллар
Финансист рассказал из-за чего курс рубля может упасть Фото:

В ближайшие месяцы курс рубля к доллару может снизиться. Факторы риска, из-за которых это может произойти, описал аналитик «Фридом Финанс» Евгений Миронюк.

«Рынок нефти в свою очередь ждет итогов американо-иранских переговоров. Если сторонам удастся договориться вероятно движение Brent в нижнюю часть диапазона 60 $-70 за баррель», — цитирует эксперта «Прайм». Снижение стоимости барреля нефти негативно повлияет и на курс рубля.

В июне—июле курс рубля может снизиться, считает Миронюк, поскольку крупные компании в это время выплачивают дивиденды, которые акционеры затем переводят в валюту. Но как показывает практика, более всего курс рубля колеблется в августе.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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