28 мая 2021

Голливудский актер Стивен Сигал пришел в российскую политику

© Служба новостей «URA.RU»
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Учредительный съезд политической партии
Стивен Сигал получил партийный билет Фото:

Американский актер Стивен Сигал вступил в партию «Справедливая Россия — За правду». Ее лидерами являются Сергей Миронов и Захар Прилепин.

«На заседании палаты депутатов объединенной партии в субботу актеру вручили партийный билет», — пишет РИА «Новости». Сигал собирается заниматься вопросами экологии. По мнению Миронова, актер может привлечь своих поклонников и экоактивистов в партию, дополняет RT.

Сигал уже подготовил законопроект об ужесточении наказания за экологические преступления. Актер разработал поправки, ужесточающие статьи Уголовного кодекса РФ об экологических преступлениях, пишет агентство Nation News.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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