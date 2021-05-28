Голливудский актер Стивен Сигал пришел в российскую политику

Американский актер Стивен Сигал вступил в партию «Справедливая Россия — За правду». Ее лидерами являются Сергей Миронов и Захар Прилепин.
«На заседании палаты депутатов объединенной партии в субботу актеру вручили партийный билет», — пишет РИА «Новости». Сигал собирается заниматься вопросами экологии. По мнению Миронова, актер может привлечь своих поклонников и экоактивистов в партию, дополняет RT.
Сигал уже подготовил законопроект об ужесточении наказания за экологические преступления. Актер разработал поправки, ужесточающие статьи Уголовного кодекса РФ об экологических преступлениях, пишет агентство Nation News.
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