Раввин обвинил Жириновского в ксенофобии

Лидера ЛДПР обвинили в разжигании межнациональной вражды Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Депутат Госдумы и лидер ЛДПР Владимир Жириновский занимается разжиганием межнациональной вражды. Об этом заявил президент Федерации еврейских общин России, раввин Александр Борода. Так он отреагировал на слова Жириновского, что евреи сами виноваты в антисемитизме.

Выступая на конференции, посвященной влиянию Великой Отечественной войны на судьбу еврейского народа. глава ЛДПР перечислил известных евреев-политиков и бизнесменов, намекая на этническое кумовство и заговор. Александр Борода в ответ на это заявил, что все публичные высказывания политиков должны отвечать базовым критериям этики.

«Такого рода высказывания в XXI веке кажутся уже немыслимыми и недопустимыми: господин Жириновский обвиняет евреев в том, что они сами являются причиной антисемитизма, также он постоянно прибегает к необоснованной спекуляции на теме русского народа. <…> Такие заявления — не просто ксенофобские выпады, с их помощью депутаты транслируют выдуманный образ негативной, враждебной реальности российского общества», — поделился Борода с РИА «Новости».

Жириновского не первый раз обвиняют в разжигании вражды и антисемитизме. Несколько лет назад он оскорбил депутата Госдумы Александра Хинштейна на политическом телешоу Владимира Соловьева. Тогда парламентарий подал жалобу на лидера ЛДПР в комиссию по этике нижней палаты парламента. После скандала председатель КПРФ Геннадий Зюганов отказался поздравлять Жириновского с днем рождения, пишет «Национальная служба новостей».