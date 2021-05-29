29 мая 2021
28 мая 2021

В Екатеринбурге завели дело на мужчину, устроившего стрельбу

© Служба новостей «URA.RU»
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Дом по улице Бородина, 31, где неизвестный открыл стрельбу по машинам и прохожим. Екатеринбург
Мужчина ранил девочку и сотрудника Росгвардии Фото:

В отношении екатеринбуржца, устроившего стрельбу по прохожим, завели уголовное дело по нескольким статьям — покушение на убийство малолетнего и посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе СК России по Свердловской области.

48-летний житель Екатеринбурга во дворе на Бородина, 31 вечером 30 мая устроил стрельбу по прохожим из охотничьего карабина. Мужчина ранил 9-летнюю девочку и сотрудника Росгвардии, они госпитализированы. «По данному факту Следственными органами СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 30, ч.2 ст. 105 УК РФ и ст. 317 УК РФ (покушение на убийство малолетнего; посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа)», — сообщает пресс-служба регионального СК.

Подозреваемый уже задержан. Вскоре он будет доставлен на допрос в следственный отдел регионального СУ СК России. Как сообщили соседи стрелявшего, он служил в Чечне.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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