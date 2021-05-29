В Екатеринбурге завели дело на мужчину, устроившего стрельбу

Мужчина ранил девочку и сотрудника Росгвардии Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В отношении екатеринбуржца, устроившего стрельбу по прохожим, завели уголовное дело по нескольким статьям — покушение на убийство малолетнего и посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе СК России по Свердловской области.

48-летний житель Екатеринбурга во дворе на Бородина, 31 вечером 30 мая устроил стрельбу по прохожим из охотничьего карабина. Мужчина ранил 9-летнюю девочку и сотрудника Росгвардии, они госпитализированы. «По данному факту Следственными органами СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 30, ч.2 ст. 105 УК РФ и ст. 317 УК РФ (покушение на убийство малолетнего; посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа)», — сообщает пресс-служба регионального СК.

Подозреваемый уже задержан. Вскоре он будет доставлен на допрос в следственный отдел регионального СУ СК России. Как сообщили соседи стрелявшего, он служил в Чечне.