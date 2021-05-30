Аналитики назвали регионы России с самыми большими зарплатами

На Чукотке выплачивают самые высокие зарплаты в России Фото: Анна Майорова © URA.RU

Самая высокая средняя зарплата в России зафиксирована на Чукотке (124,3 тысячи рублей), на втором месте Ямало-Ненецкий автономный округ (109,6 тысячи), на третьем — Москва (104,4 тысячи). Об этом свидетельствуют данные исследования Фонда развития гражданского общества (ФоРГО).

В исследовании «Индекс социального благополучия регионов» по итогам I квартала 2021 года аналитики фонда соотносили средние зарплаты со стоимостью потребительской корзины. Несмотря на то, что ЯНАО находится на втором месте по уровню зарплаты, индекс Ямала выше чукотского, округ занял первое место в рейтинге, пишут «Известия».

В Ханты-Мансийском автономном округе средняя зарплата составила 76,3 тысячи рублей. Самая низкая средняя зарплата из приведенных в издании зафиксирована в Новосибирской области — 40,6 тысяч рублей.

Ранее специалисты сервиса «VK Работа» назвали самые востребованные в российских регионах профессии, сообщает RT. К примеру, в ЯНАО чаще всего ищут строителей, готовых работать вахтовым методом.