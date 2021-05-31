Хинштейн рассказал, как стрелявший екатеринбуржец получил оружие

Ружье стрелка оказалось охотничьим, рассказал Александр Хинштейн Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Екатеринбуржец, который открыл 30 мая стрельбу по машинам и людям, получил оружие законно. Оно предназначалось для охоты. Об этом сообщил депутат Госдумы от «Единой России» Александр Хинштейн.

По его словам, мужчина ранее никогда не нарушал правила хранения своего охотничьего ружья. «У задержанного в Екатеринбурге Болкова, открывшего стрельбу по прохожим, было зарегистрировано охотничье огнестрельное оружие с нарезным стволом „ВПО 136 ВЕПРЬ-КМ“, калибр 7,62×39 мм», — написал Хинштейн в telegram-канале. Он подчеркнул, что последняя проверка, проходившая в марте, нарушений условий хранения оружия и патронов не выявила.

Ранее в Екатеринбурге в доме на Бородина, 31 неизвестный открыл стрельбу по машинам и прохожим. Пострадала девочка и сотрудник Росгвардии. Как сообщили очевидцы, стрелявший несколько дней был в запое. При задержании у преступника был изъят карабин «Вепрь». Мужчина оформил на него официальное разрешение в 2010 году и 11 лет продлевал его.