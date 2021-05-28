«Единая Россия» объявила первый результат праймериз

В праймериз ЕР за четыре дня голосования приняли участие около 5 млн человек Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

В предварительном голосовании «Единой России» по выбору кандидатов в Госдуму за четыре дня приняли участие около 5 млн человек. Избирателей на праймериз ЕР оказалось в четыре раза больше, чем на всероссийском тестировании дистанционного электронного голосования, которое проводил Центризбирком (1,2 млн), сообщили URA.RU в пресс-службе ЕР.

«Праймериз впервые проходят электронно по всей стране. Главное условие участия избирателей — верификация через „Госуслуги“, что повышает легитимность процедуры и доверие к ней. На предварительное голосование зарегистрировалось почти 7,5 млн избирателей. Более половины из них уже сделали выбор. Это в четыре раза больше, чем на всероссийском тестировании дистанционного электронного голосования, которое проводил Центризбирком», — сообщили в ЕР.

Гендиректор Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК) член Высшего совета ЕР Дмитрий Орлов назвал лидеров голосования — Москва, Свердловская и Московская области, Краснодарский край, Санкт-Петербург. По его словам, жители этих регионов отличаются высокой политической активностью. «Можно прогнозировать в целом более значительный, чем в 2016 году, масштаб принявших участие в голосовании, и его большее влияние на ход избирательной кампании. Целый ряд конфликтов элит в регионах будут разрешены с помощью этой процедуры», — подчеркнул эксперт.

Дмитрий Орлов считает, что благодаря электронным праймериз будут разрешены конфликты элит в регионах Фото: Владимир Андреев © URA.RU

По словам президента Фонда информационной демократии, директора Центра компетенций по импортозамещению в сфере ИКТ России Ильи Массуха, система электронного голосования на праймериз доступна для каждого и позволяет сохранить тайну голоса, так как человек с помощью индивидуального ключа шифрования может проверить, корректно ли учтен голос после подведения итогов. «Число участников впечатляет. Параллельно, тоже через „Госуслуги“ и также в электронном формате, идет голосование по проектам благоустройства территорий, которое ЕР проводит вместе с Минстроем на уровне муниципалитетов. За месяц в нем приняли участие, мне кажется, 10 миллионов человек. Теперь представьте себе масштаб вовлечения людей в электронные праймериз», — сказал Массух.

Как считает директор исследовательского центра «Особое мнение», политконсультант, член Общественной палаты РФ Екатерина Курбангалеева, система электронного предварительного голосования, особенно при условии верификации через «Госуслуги», повышает степень прозрачности процедуры и уровень доверия к полученным результатам. «Организаторы голосования — региональные исполкомы — на местах не имеют доступа к промежуточным результатам голосования за кандидатов, и могут видеть только явку. Таким образом, есть все шансы получить объективный срез поддержки тех или иных претендентов на депутатский мандат. И оценить в целом электоральный потенциал партии на местах», — подчеркнула она. Эксперт уверена, что опыт электронного голосования будет тиражироваться «вместе с постепенной цифровизацией большинства социальных и управленческих процессов в нашей стране».

По мнению директора Регионального общественного центра интернет-технологий Сергея Гребенникова, партия создала удобную инфраструктуру для проведения дистанционного электронного голосования. «[Процедура популярна] благодаря тому, что россияне любят использовать и пробовать новые технологии. ЕР задает тренды в происходящих процессах [в этой сфере]. Чем проще сегодня проявить волеизъявление, тем выше будет осознанность выбора», — отметил эксперт.

В Курганской области проходят два электронных голосования одновременно Фото: пресс-служба «Единой России»

Он пояснил, что электронная процедура голосования позволяет избирателям «не спеша узнать о кандидатах, ознакомиться с их программой на платформе, найти дополнительную информацию о них». «А когда мы приходим просто на избирательный участок — нам дают бюллетень. И мы, как правило, остаемся с ним один на один», — пояснил Гребенников.

Председатель Курганского регионального оргкомитета по праймериз Александр Ильтяков рассказал, что зауральцы выбирают кандидатов и в Госдуму, и на довыборы в Курганскую гордуму по двум округам. «В предварительном голосовании поучаствовали почти 53 тысячи зауральцев, зарегистрировались свыше 79 тысяч. Лучше всего голосуют в Частоозерском, Шатровском и Варгашинском районах. Мы единственная партия, которая проводит честное электронное предварительное голосование. В основе процедуры — технология блокчейн, которая защищает данные от редактирования и любого вмешательства», — сказал он.

В «Единой России» подчеркивают, что праймериз в электронном виде защищены благодаря технологии блокчейн Фото: пресс-служба «Единой России»

Секретарь тюменского отделения ЕР Андрей Артюхов напомнил, что 28 мая завершается регистрация избирателей, желающих принять участие в электронном голосовании. «На 18 часов 27 мая в Тюменской области проголосовало 44701 человек, зарегистрировалось на сайте PG.ER.RU 69133 жителя. В последний день предварительного голосования, 30 мая, у тюменцев будет возможность отдать свой голос очно. С 8 утра до 8 вечера будут работать 222 участковые счетные комиссии. Процедура пройдет с соблюдением всех эпидемиологических требований. Адрес своего участка жители могут найти на сайте PG.ER.RU», — добавил он.

Предварительное голосование «Единой России» проходит с 24 по 30 мая. В нем могут принять участие избиратели, зарегистрировавшиеся на официальном сайте pg.er.ru до полуночи 28 мая по местному времени. Подсчет голосов начнется вечером 30 мая после завершения голосования во всех регионах. Итоги планируют подвести в начале июня. По результатам праймериз ЕР сформирует списки кандидатов, которые будут представлять партию на выборах в Госдуму и в региональных кампаниях. Их утвердят на съезде ЕР 19 июня.