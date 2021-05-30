The National Interest: Путин скоро примет решение о своем будущем

2021 год станет решающим для будущего российской политики Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Кремль пытается создать необходимы условия, в которых президент России Владимир Путин примет решение о своем политическом будущем в 2024 году. По мнению американских СМИ, именно в 2021 году станет понятно, останется ли Путин на посту главы государства на еще один срок.

«Это критический год для российской политики, поскольку Кремль пытается создать условия, в которых будет улажен „вопрос 2024 года“ и решения Путина о своем политическом будущем», — пишет The National Interest. По мнению СМИ, именно по этой причине президент России продолжает поддерживать президента Беларуси Александра Лукашенко, несмотря на постоянно меняющийся характер отношений. Кремлю важно, чтобы уход Лукашенко не был спровоцирован народным восстанием. При этом, отмечает издание, Россия вовсе не против «управляемого» ухода президента Беларуси с политической сцены.

Стратегически важны и выборы в Госдуму, которые состоятся в 2021 году — её новый состав будет руководить дальнейшими изменениями в российской политической системе. По мнению американского издания, Кремль хочет, чтобы это голосование стало свидетельством общественного доверия к системе.

Политтехнолог Марат Баширов предполагает, что в верхушке российской власти вскоре могут начаться перестановки. Топовые чиновники будут меняться креслами и один из них, возможно, сменит Путина в 2024 году. По прогнозам Баширова в Госдуме могут оказаться мэр Москвы Сергей Собянин, глава Ростеха Сергей Чемезов и спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.