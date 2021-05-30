В детские сады Кургана для проверки сообщений о бомбе прибыли сотрудники Росгвардии Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Администрация Кургана сообщила, что ситуация по поводу объявления массового минирования детсадов находится под контролем. В учреждениях работал ОМОН и кинологи. Из 25 детсадов проверены уже 16. Информация о наличии взрывных устройств не подтвердилась. Об этом URA.RU сообщили в мэрии и инсайдеры в силовых структурах.

«Поступили сообщения о заминировании детских садов. Службы работают в соответствии с установленным порядком. Сообщения проверяются на ложность. Ситуация остаётся контролируемой», — отметили в пресс-службе администрации.

Родители в Кургане сообщают URA.RU, что детей прошлось выводить во время сон-часа. Некоторые дети испытали стресс. Малыши оказались на улице в нижнем белье, завернутыми в одеяла и простыни. На месте работали сотрудники Росгвардии в бронежилетах и с оружием. Родители оперативно забирали своих детей. По данным инсайдеров среди силовиков, 16 детсадов из 25 уже проверены. Сведения о минированиях не подтвердились. После проверки зданий некоторых детсадов малышей вернули в группы. Учреждения еще проверяются.

Письмо о минировании дошкольных учреждений пришло по электронной почте. Администрации детсадов провели эвакуацию. На месте работают кинологи с собаками. В управлении Росгвардии URA.RU прокомментировали: «Обследование проводят специалисты инженерно-технической группы со служебными собаками. На местах также работают сотрудники вневедомственной охраны». URA.RU писало, что первые сообщения о минировании поступили в 13:00. Речь изначально шла о трех детсадах. Затем их количество возросло, охватив почти все учреждения города.

Сотрудники Росгвардии проверили детсады Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Кинологи с собаками обследовали территории детсадов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганские детсады проверяют сотрудники ОМОН Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU