В Кремле оценили слова Белоусова о «нахлобучивании» власти

Дмитрий песков заявил, что Владимир Путин знает про доходы металлургов Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент России Владимир Путин знает о высказывании вице-премьера Андрея Белоусова о «нахлобучивании» государства металлургами. Правительство РФ при этом занимается урегулированием вопроса между властями и сырьевым бизнесом. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Путин знает. Цены были очень высокие, образовались допприбыли. Правительство, со слов первого вице-премьера, занимается этим вопросом вместе с участниками бизнеса. Здесь вряд ли стоит искать виновных. Это экономическая жизнь — бизнес зарабатывает, государство получает налоги. Когда возникает диспропорция, государство выравнивает ее», — сообщил Песков журналистам во время конференц-колла.

Ранее первый вице-премьер России Андрей Белоусов заявил, что металлурги во время пандемии COVID-19 «нахлобучили» государство на 100 млрд рублей. По словам политика, государство может установить налоги таким образом, чтобы забрать деньги, которые получили металлурги.