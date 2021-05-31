Лидером предварительного голосования «Единой России» по определению кандидатов на выборы в Тюменскую областную думу стал нынешний спикер регионального парламента Сергей Корепанов, следует из результатов, размещенных 31 мая на сайте праймериз. За Корепанова, выдвигавшегося по партийному списку, отдали свои голоса почти 41 тысяча человек.
Вторым в партийном списке от ЯНАО с незначительным отрывом идет вице-спикер ямальского заксобрания Алексей Ситников — 36,4 тысячи голосов. У вице-губернатора ЯНАО Ирины Соколовой 35 тысяч голосов. В пятерке лидеров по списку также входят глава Тазовского района ЯНАО Василий Паршаков (23 тысячи голосов) и действующий депутат Тюменской облдумы Фуат Сайфитдинов (17 тысяч голосов).
По Салехардскому избирательному округу со значительным отрывом от остальных идет главный режиссер ЦК «Геолог» Ларса Цупикова (9,4 тысячи). В Надыме лидером праймериз стал директор детского сада «Звездочка» Михаил Пацевич (12,8 тысяч).
Депутат Госдумы Владимир Пушкарев набрал в Муравленко 11,2 тысячи голосов. По Пуровскому округу с двойным отрывом от соперников лидирует замдиректора муниципального молодежного центра «Юность» Денис Ващенко (8 тысяч голосов поддержки).
Ранее сообщалось, что по результатам праймериз в Госдуму РФ от ЯНАО по партийному списку лидирует Алексей Ситников, набравший 45 910 голосов поддержки. По единому Ямальскому избирательному округу абсолютным лидером стал директор государственно-правового департамента ЯНАО Дмитрий Погорелый — его поддержали 37 766 ямальцев.
Подписывайтесь на URA.RU в