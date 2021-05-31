Вассерман предложил изменить систему ЕГЭ

По мнению публициста, в России невысокий уровень образования Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Формат подготовки и проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в России необходимо изменить. Экзамен является исключительно «заучиванием отдельных фактов», заявил журналист и публицист Анатолий Вассерман.

«Менять надо, прежде всего, саму цель образования. Не говоря уже об „угадайках“, следует всемерно наращивать долю вопросов, проверяющих понимание материала», — цитирует сайт MK.RU Вассермана. По словам публициста, сейчас в России уровень образования крайне невысокий.

В ЕГЭ необходимо сократить долю вопросов на заучивание фактов, считает Вассерман. Он также отметил, что сейчас следует вернуться к главной цели, которая негласно ставилась перед образовательной системой страны в течение десятилетий, — «к формированию целостной картины мира».



Ранее стало известно об отмене в 2021 году Единого государственного экзамена по математике базового уровня. В Роспотребнадзоре URA.RU объяснили отмену тем, что для поступления в вуз требуется экзамен по профильной математике. Школьники перед ЕГЭ не обязаны вакцинироваться от COVID-19, передает телеканал 360.