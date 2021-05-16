Генерал: НАТО отрабатывает нанесение ударов по РФ и Белоруссии

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Генеральная репетиция воздушного парада к 75-летию Победы в ВОВ. Екатеринбург, вертолет, топливо, ми-8, военная авиация, техобслуживание, заправщик
Целью учений НАТО является отработка ударов по России и Белоруссии Фото:

Стратегическая бомбардировочная авиация НАТО в ходе демонстративных полетов, с большой долей вероятности, отрабатывает варианты нанесения ударов по Белоруссии и России. Таким мнением поделился первый замначальника Генштаба Вооруженных cил Белоруссии Игорь Король.

По его словам, стали учащаться демонстративные полеты стратегической бомбардировочной авиации НАТО, именно США. «В текущем году совершено по сопредельной территории девять таких полетов. И с большой долей вероятности можно сказать, что в ходе этих демонстративных полетов, в том числе, отрабатываются варианты нанесения ударов как по Республике Беларусь, так и по РФ», — заявил Король в интервью телеканалу СТВ.

Ранее командующий Северным флотом адмирал Александр Моисеев сообщил, что у российских границ в Арктике возросла интенсивность мероприятий оперативной и боевой подготовки НАТО. Также стало известно, что НАТО также стянуло войска в Прибалтику. Там более 30 тысяч военнослужащих отрабатывают оборону стран Прибалтики от гипотетического «вторжения» российской армии в рамках учений Defender Europe-21.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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