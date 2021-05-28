28 мая 2021
27 мая 2021

Бывший токарь из Госдумы проиграл всем на праймериз в Перми

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Заседание Законодательного Собрания Пермского края. Пермь, трапезников валерий
Токарь Валерий Трапезников занял на праймериз последнее место в группе Фото:
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Выборы в Заксобрание Пермского края

Бывший токарь, экс-депутат Госдумы Валерий Трапезников проиграл на праймериз «Единой России» в заксобрание Пермского края, сказано на сайте предварительного голосования. Трапезников, который сейчас является депутатом заксобрания края, занял восьмое место (из восьми) в региональной группе «Верещагинская №24».

«Трапезников Валерий Владимирович — 145 голосов», — сказано на сайте предварительного голосования «Единой России». Первое место в региональной группе занял бывший бизнес-омбудсмен края Анатолий Маховиков, набрав 2408 голосов.

Трапезникова на праймериз обошли студент из ПГНИУ Александр Усольцев, сотрудница министерства экономического развития края Ирина Ромодина и предприниматель из Карагая Борис Кудымов.

Руководителю регионального исполкома «Единой России» Станиславу Швецову удалось набрать на праймериз в группе Трапезникова 233 голоса. Его опередили депутат из Верещагино Любовь Кузнецова и директор Центра обслуживания сельских территорий Сивы Николай Саначев.

URA.RU рассказывало, что Трапезников в этом году завершит свою политическую карьеру, которая начала развиваться у него 10 лет назад после встречи с Владимиром Путиным. В 2011—2016 годах он был депутатом Госдумы от «Единой России», а в 2016 году был избран депутатом заксобрания Пермского края.

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