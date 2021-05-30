Новые фигуры появились в Кургане в конце мая Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Установка в Кургане в конце мая арт-объектов в виде персонажей из мультфильма «Бременские музыканты» разделила пользователей соцсетей на тех, кому идея понравилась, и тех, кого скульптуры ужаснули. Фотографии арт-объектов были размещены в соцсетях.

«Жуть какая-то», — отреагировал на новые арт-объекты пользователь Дмитрий Писарев в группе «Типичный Курган» соцсети «ВКонтакте». «Интересно, кто дизайнер этого безумия?» — спросила пользователь Ксения Бутакова там же.

Однако были и те горожане, которые в комментариях в данной группе положительно оценили скульптуры. «Сразу песенки из мультика вспоминаются… детство. Пусть дети видят и радуются», — отметила Раввеста Русакова. «Какая красота», — согласилась с ней пользователь Настя Серкова.

Стоимость поставки трех светодиодных фигур составила около 712 тыс. рублей. Ранее в Кургане была установлена скульптура ксеноморфа из фильма «Чужой», установку которой высмеяли телеведущий Иван Ургант и писатель Сергей Минаев.

Стоимость поставки трех фигур обошлась в более чем 700 тыс. рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Некоторые горожане начали фотографироваться с фигурами Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU