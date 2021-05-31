Шойгу заявил о реализации невыполнимого поручения Путина

В Крыму проложили временный водопровод Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

новость из сюжета Крым вернулся в состав России

Временный водопровод в Крыму помог снять водную блокаду полуострова. Об этом рассказал глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

«Важно отметить, что Вооруженные силы принимают участие в решении общегражданских вопросов. Для бесперебойного водоснабжения населения Крыма проложен временный водопровод общей протяженностью 32 км», — приводит «Интерфакс» заявление Шойгу на заседании коллегии Минобороны РФ в понедельник. Он сообщил, что удалось снять водную блокаду Крыма до окончания строительства магистрального водопровода.

Украина препятствует экономическим связям с Крымом с 2014 года, когда полуостров вошел в состав России. Киев перекрыл Северо-Крымский канал, который шел от Днепра и обеспечивал 85% потребностей региона в пресной воде.

Ранее в Крыму заявили о планах получить компенсацию от Киева за блокаду полуострова. Власти Крыма собираются подать иски по пяти блокадам: энергетической, водной, транспортной, продовольственной и банковской. В Крыму планируют провести комплексную экологическую экспертизу, чтобы оценить размер ущерба по блокаде полуострова. Об этом пишет RT. Решить проблему водной блокады Крыма в 2015 году правительству поручал президент России Владимир Путин. Задачу долго не удавалось решить.