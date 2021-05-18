В Крыму назвали условие получения Россией компенсации от Киева

Власти Крыма подадут иски по пяти блокадам, которые Украина устроила на полуострове Фото: Дмитрий Николаев © URA.RU

новость из сюжета Крым вернулся в состав России

После смены власти на Украине Крым может рассчитывать на компенсацию от Киева за блокаду полуострова. С таким заявлением выступил председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов.

«Крым может рассчитывать на компенсацию от Киева по искам за блокады после смены власти на Украине», — приводит ТАСС слова Константинова. Власти полуострова сообщили о планах подать иски по пяти блокадам, которые Киев устроил в Крыму: энергетической, водной, транспортной, продовольственной и банковской.

Украина начала препятствовать экономическим связям с Крымом с 2014 года, когда полуостров вошел в состав России. Например, Киев перекрыл идущий от Днепра Северо-Крымский канал, который обеспечивал 85% потребности региона в пресной воде. Власти полуострова пообещали подать в суд на экс-президента Украины Петра Порошенко и еще четырех человек, которые участвовали в диверсионной деятельности, передает телеканал 360. Экс-депутат Верховной рады Евгений Червоненко предположил, что в ответ на блокаду РФ может обрушить любой сектор украинской экономики.