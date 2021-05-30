Политик-дебютант удивил свердловскую элиту

Автогонщик Сергей Карякин стал одним из наиболее популярных участников праймериз Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Выборы в свердловское Заксобрание в 2021 году

Гонщик Сергей Карякин, победивший на праймериз «Единой России» в Сысертском одномандатном избирательном округе по выборам депутатов свердловского заксобрания, удивил бывалых политиков высокой поддержкой. По итогам предварительного голосования он набрал 12,5 тысячи голосов.

Об этом заявил на пресс-конференции в ТАСС-Урал глава регионального отделения партии Виктор Шептий. «Наибольшее количество голосов набрал наш губернатор [Евгений Куйвашев]… Высокий результат у Сергея Карякина, новичка — один из самых высоких», — сказал Шептий. Среди одномандатников в Госдуму высокий уровень поддержки показал Максим Иванов в Асбестовском округе — за него проголосовали почти 37 тысяч избирателей. Среди действующих депутатов областного парламента наибольшей поддержкой пользуется сам Шептий — за него проголосовало более 10 тысяч человек.

По словам лидера свердловских единороссов, итоги праймериз будут направлены в федеральный оргкомитет. Списки кандидатов в Госдуму утвердят на съезде 21 июня, списки в свердловское заксобрание утвердит региональная партконференция в начале июля — после согласования с Генсоветом. Тогда же будет решен вопрос о возможном включении в первую тройку партсписка в ЗС сенатора Аркадия Чернецкого.

В остальном списки кандидатов будут формироваться исключительно по итогу праймериз, подчеркнул Виктор Шептий. Никаких перемещений не будет, если только ряд политиков не возьмет самоотвод.

На предварительное голосование «Единой России» зарегистрировалось более 391 тысячи свердловчан, проголосовало почти 340 тысяч. Свердловская область вошла в тройку регионов с самой высокой явкой на праймериз ЕР. Сами парламентские выборы состоятся в сентябре.