Свердловскому сенатору Чернецкому прочат отставку

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Совещание по вопросам деятельности научно-образовательных центров мирового уровня и реализации проектов по созданию современных кампусов мирового уровня пройдет на площадке полпредства. Екатеринбург, чернецкий аркадий
Аркадий Чернецкий не выдвинулся на праймериз ЕР Фото:
новость из сюжета
Праймериз «Единой России» в Свердловской области

Сенатору Аркадию Чернецкому вновь предсказывают отставку. Его вероятный уход объясняют преклонными возрастом (71 год) и тем, что сенатор не выдвинулся на праймериз «Единой России».

«Все перечисленные сенаторы (кроме Чернецкого, это Валерий Рязанский, который представляет Курскую область, Татьяна Кусайко (Мурманская область), Владимир Литюшкин (Мордовия) и представляющий Чукотку член комитета по бюджету Арамаис Даллакян — прим. ред.) представляют законодательные собрания регионов и не зарегистрировались на региональные праймериз „Единой России“ (регистрация завершилась 14 мая)», — сообщили источники РБК.

Однако помощник сенатора Константин Пудов опроверг слухи об отставке. «Аркадий Михайлович Чернецкий готов был выдвигаться. Руководство партии сказало, что первую тройку в региональное заксобрание будут формировать на конференции, а на съезде — региональные тройки в Госдуму. Праймериз лидеры списка не проходят, а проходят открытое голосование коллег», — уточнил Пудов.

Аркадий Чернецкий руководил Екатеринбургом с 1992 по 2010 год. Последние 11 лет в Совете Федерации он представляет законодательную власть Свердловской области. Ранее источники URA.RU сообщали, что его место в Совфеде может занять заместитель свердловского губернатора Азат Салихов, имеющий, как считается, более прочные позиции в региональной политике.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Екатеринбург» и в viber-канале «Екатеринбург», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...