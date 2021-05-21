Свердловскому сенатору Чернецкому прочат отставку

Аркадий Чернецкий не выдвинулся на праймериз ЕР Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Праймериз «Единой России» в Свердловской области

Сенатору Аркадию Чернецкому вновь предсказывают отставку. Его вероятный уход объясняют преклонными возрастом (71 год) и тем, что сенатор не выдвинулся на праймериз «Единой России».

«Все перечисленные сенаторы (кроме Чернецкого, это Валерий Рязанский, который представляет Курскую область, Татьяна Кусайко (Мурманская область), Владимир Литюшкин (Мордовия) и представляющий Чукотку член комитета по бюджету Арамаис Даллакян — прим. ред.) представляют законодательные собрания регионов и не зарегистрировались на региональные праймериз „Единой России“ (регистрация завершилась 14 мая)», — сообщили источники РБК.

Однако помощник сенатора Константин Пудов опроверг слухи об отставке. «Аркадий Михайлович Чернецкий готов был выдвигаться. Руководство партии сказало, что первую тройку в региональное заксобрание будут формировать на конференции, а на съезде — региональные тройки в Госдуму. Праймериз лидеры списка не проходят, а проходят открытое голосование коллег», — уточнил Пудов.

Аркадий Чернецкий руководил Екатеринбургом с 1992 по 2010 год. Последние 11 лет в Совете Федерации он представляет законодательную власть Свердловской области. Ранее источники URA.RU сообщали, что его место в Совфеде может занять заместитель свердловского губернатора Азат Салихов, имеющий, как считается, более прочные позиции в региональной политике.