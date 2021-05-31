В Госдуме обсуждают еще одно ужесточение для получающих оружие

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Пресс-конференция Дмитрия Ионина по стрельбе в Камышлове. Екатеринбург, автомат, оружие
Анатолий Выборный рассказал об инициативе введения рекомендательных писем для любителей оружия Фото:

Одной из мер ужесточения правил для получения гражданами разрешения на ношение оружия может стать введение рекомендательных писем от близких и родственников. Об этом URA.RU сообщил заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции (фракция «Единая Россия») Анатолий Выборный.

«При сборе документов гражданам необходимо будет также получать рекомендации от двух взрослых людей, желательно родных и близких. Тем, кто рекомендовал соискателя, в дальнейшем уголовная и административная ответственность не будет грозить, но это станет серьезной моральной ответственностью», — отметил Выборный. Он добавил, что в вопросе выдачи гражданам оружия нужно идти по пути не запрещения, а усиления контроля.

Ранее президент Союза «Офицеры Группы «Альфа» Алексей Филатов отметил, что помогать предотвращать возможные случаи расстрела людей могут близкие родственники, заметившие психические отклонения на ранней стадии. Идею поддержал и завкафедрой психиатрии Кубанского государственного медицинского университета заслуженный врач России Виктор Косенко.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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