В Госдуме обсуждают еще одно ужесточение для получающих оружие

Анатолий Выборный рассказал об инициативе введения рекомендательных писем для любителей оружия Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Одной из мер ужесточения правил для получения гражданами разрешения на ношение оружия может стать введение рекомендательных писем от близких и родственников. Об этом URA.RU сообщил заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции (фракция «Единая Россия») Анатолий Выборный.

«При сборе документов гражданам необходимо будет также получать рекомендации от двух взрослых людей, желательно родных и близких. Тем, кто рекомендовал соискателя, в дальнейшем уголовная и административная ответственность не будет грозить, но это станет серьезной моральной ответственностью», — отметил Выборный. Он добавил, что в вопросе выдачи гражданам оружия нужно идти по пути не запрещения, а усиления контроля.

Ранее президент Союза «Офицеры Группы «Альфа» Алексей Филатов отметил, что помогать предотвращать возможные случаи расстрела людей могут близкие родственники, заметившие психические отклонения на ранней стадии. Идею поддержал и завкафедрой психиатрии Кубанского государственного медицинского университета заслуженный врач России Виктор Косенко.