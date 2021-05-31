Подполковник ФСБ раскрыл, как остановить массовые расстрелы в РФ

Алексей Филатов отметил, что близкие должны внимательнее следить за физическим и психологическим состояние родных Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Помогать предотвращать возможные случаи расстрела людей могут близкие родственники, которые могут заметить психические отклонения на ранней стадии. Об этом в беседе с URA.RU отметил подполковник ФСБ РФ в отставке, президент Союза «Офицеры Группы «Альфа», участник боевых действий в Чечне Алексей Филатов.

«Законодательными инициативами эту проблему не решить. Человек может быть нормальный, но вдруг его замыкает. И врач может не увидеть этого. Поэтому только близкий круг может помочь. Родные должны не бояться, не отгораживаться от проблемы, а, понимая, что может произойти большая беда, реагировать, сообщать в силовые структуры, в медицинские учреждения», — подчеркнул Филатов.

Подполковник отметил, что такой опыт был и в его практике, когда на его глазах товарищ начал сходить с ума. «Ни ограничения по возрасту при выдаче оружия, ни служба в армии не гарантируют, что оружие будет применено по делу или не будет использоваться каким-то преступным путем. Человек, отслуживший в армии, имеет такие же шансы сойти с ума, как человек, который не служил в армии», — отметил он.

На важность внимательного отношения близких людей указал в беседе с URA.RU и завкафедрой психиатрии факультета повышения квалификации Кубанского государственного медицинского университета, заслуженный врач России, доктор медицинских наук, профессор Виктор Косенко. «Мы все должны, близкие родственники, папа, мама, дети, братья, сестры, внимательнее следить друг за другом. И не нужно утаивать факт неадекватного поведения. Очень часто утаивают. На Северном Кавказе вообще считается позорным, если человек попал к психиатру, просто на консультацию», — отметил он.

Косенко подчеркнул, что при выдаче разрешения на ношение оружия медики могут не обнаружить угрозу, так как человек может еще не находиться в стадии начала психологического расстройства. Обострение может случиться намного позже. Заметить это могут родственники.

В Екатеринбурге экс-сотрудник МВД Сергей Болков открыл стрельбу по машинам и прохожим. В результате пострадала 9-летняя девочка, которая сейчас находится в реанимации. У мужчины есть разрешение на оружие.