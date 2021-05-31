Челябинские элиты соберутся перед важнейшей поездкой в Москву

Алексей Текслер возглавит челябинскую делегацию ЕР Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

В Челябинском региональном отделении «Единой России» определились с датой проведения областной конференции по отбору делегатов на съезд партии в Москве. Как сообщили URA.RU в региональном исполкоме ЕР, конференция состоится 10 июня.

«До 10 июня состоятся конференции в местных отделениях, где изберут делегатов на областную конференцию, — уточнили в исполкоме. — 10 июня в Челябинске изберут делегатов съезда». Кроме того на конференции обсудят планы работы на ближайший период. Озвучивать возможный состав делегации в исполкоме не стали, но уточнили, что среди делегатов будут и победители праймериз ЕР по округам и спискам.

Источник в ЕР сообщил URA.RU, что делегацию возглавит губернатор Алексей Текслер, и как секретарь отделения, и как будущий лидер списков южноуральских единороссов на выборах в Госдуму. В Москву также отправятся вице-губернатор по внутренней политике Анатолий Векшин, занимающий пост первого заместителя секретаря челябинской ЕР, руководство исполкома, представители местных отделений и несколько членов областного президиума ЕР.

19 июня на съезде ЕР в Москве должны утвердить кандидатов, победителей праймериз, на выборах в Госдуму, которые пройдут в сентябре. В Златоустовском округе праймериз выиграл Олег Колесников, в Коркинском — Антон Рыжий, в Магнитогорском — Виталий Бахметьев, в Металлургическом — Владимир Бурматов, в Челябинском — Владимир Павлов. Первое место в списке ЕР занял Сергей Гомоляко, на втором — Татьяна Василенко, на третьем — Олег Голиков, на четвертом — Дмитрий Вяткин, на пятом — Алексей Денисенко.