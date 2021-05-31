31 мая 2021

Законы, вступающие в силу с 1 июня. Правила начисления пенсий изменят, покупку SIM-карт усложнят

© Служба новостей «URA.RU»
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Праздничная акция в честь Дня Государственного флага РФ. Екатеринбург, триколор, флаг россии, флаг рф
С первого дня лета в России вступает в силу ряд изменений Фото:

С 1 июня в Российской Федерации прекратит действие государственное ограничение цен на сахар, будет отменено упрощенное начисление социальных выплат, а sim-карты можно будет купить только в салонах связи. URA.RU собрало самые важные изменения, которые начинают действовать в первый день лета.

  • Симки можно будет покупать только в специализированных местах, заключив договор о предоставлении услуг связи. Договор будет заключаться дистанционно или с помощью электронной подписи онлайн-регистрации карты. Потерянные телефоны можно будет заблокировать удаленно по номеру IMEI (идентификатора мобильного устройства).
  • Заканчивается срок действия государственного ограничения цен на сахар (до 1 июня в рознице килограмм сахара не мог стоить дороже 46 рублей). Мера была введена правительством из-за скачка цен на этот товар. До 1 октября будет действовать заморозка цен на подсолнечное масло, но ее тоже продлять не планируют.
  • Перестает действовать упрощенный порядок назначения ряда пенсий и пособий. В мае выплаты можно оформить дистанционно, но с начала лета Пенсионный фонд России возвращает прежний порядок работы с документами.
  • В Калининградской области начинается эксперимент по маркировке импортной алкогольной продукции. Раньше ее наносили за рубежом, сейчас же будут это делать в России. Также введена обязательная маркировка сыров, мороженого и пищевого льда.
  • Дети с тяжелыми и редкими заболеваниями смогут получать за счет средств фонда «Круг добра» лекарства, не утвержденные в РФ, но одобренные за рубежом.
  • Просветительская деятельность теперь контролируется Минобрнауки или Минпросвещения РФ. Педагогам запрещено сообщать студентам и школьникам недостоверные сведения, учебные программы и мероприятия будут согласовываться с профильными ведомствами.
  • Также с 5 июня до 1 сентября начнет действовать запрет на импорт гречки. Это связано угрозой дефицита этой крупы на внутреннем рынке. А с 7 июня вступят в силу новые правила сдачи экзамена по русскому языку для иностранцев.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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