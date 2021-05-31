Адвокат оспорит решение суда по стрелявшему екатеринбуржцу

Сергей Болков оставлен под стражей до 29 июля Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета В Екатеринбурге мужчина открыл стрельбу по прохожим

Адвокат Елена Семко будет оспаривать решение суда заключить под стражу на месяц и 29 суток Сергея Болкова, который устроил стрельбу в Екатеринбурге 30 мая. Об этом она рассказала в разговоре с корреспондентом URA.RU.

«Я адвокат по назначению. Буду обжаловать решение суда, потому это мой долг, не более того», — заявила Семко. Она отказалась давать другие комментарии по делу Болкова.

Болков открыл стрельбу в Екатеринбурге 30 мая. В результате пострадал сотрудник Росгвардии и 9-летняя девочка, которой Болков выстрелил в живот. Сейчас она находится в больнице в тяжелом состоянии. Осужденный признался, что не целился в девочку и не хотел причинить вред ребенку.

Чкаловский райсуд Екатеринбурга оставил Болкова под стражей до 29 июля. Это решение связано с опасением, что Болков может скрыться от правосудия, так как не трудоустроен.