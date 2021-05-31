31 мая 2021

Адвокат оспорит решение суда по стрелявшему екатеринбуржцу

© Служба новостей «URA.RU»
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Избрание меры пресечения Сергею Болкову, который открыл стрельбу из окна жилого дома, в Чкаловском районном суде. Екатеринбург, болков сергей
Сергей Болков оставлен под стражей до 29 июля Фото:
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В Екатеринбурге мужчина открыл стрельбу по прохожим

Адвокат Елена Семко будет оспаривать решение суда заключить под стражу на месяц и 29 суток Сергея Болкова, который устроил стрельбу в Екатеринбурге 30 мая. Об этом она рассказала в разговоре с корреспондентом URA.RU.

«Я адвокат по назначению. Буду обжаловать решение суда, потому это мой долг, не более того», — заявила Семко. Она отказалась давать другие комментарии по делу Болкова.

Болков открыл стрельбу в Екатеринбурге 30 мая. В результате пострадал сотрудник Росгвардии и 9-летняя девочка, которой Болков выстрелил в живот. Сейчас она находится в больнице в тяжелом состоянии. Осужденный признался, что не целился в девочку и не хотел причинить вред ребенку.

Чкаловский райсуд Екатеринбурга оставил Болкова под стражей до 29 июля. Это решение связано с опасением, что Болков может скрыться от правосудия, так как не трудоустроен.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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