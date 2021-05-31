Мэр Березников принял кадровое решение после нападения на учителя

Управление образования администрации Березников возглавил бывший директор школы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Березниках (Пермский край) принято первое кадровое решения после нападения ученика лицея №1 на учителя физики. Управление образования администрации города возглавил Александр Моисеев. Данная информация отражена на сайте управления.

«И.о. начальника управления образования — Моисеев Александр Олегович», — указано на сайте. В мэрии Березников URA.RU не смогли оперативно прокомментировать информацию о кадровых изменениях, обещав предоставить ответ позже. До назначения Моисеев был директором соликамской школы №9.

Управления образования администрации Березников оставалось без руководителя с октября 2020 года, после увольнения прежнего начальника Игоря Антонова. Чиновник оставил должность в связи с переездом на новое место работы.

Нападение на учителя физики лицея №1 в Березниках было совершено 17-летним лицеистом 21 мая. Во время урока юноша нанес педагогу ранение ножом, который он принес с собой в школу. Ученика арестовали на два месяца, возбуждено уголовно дело по статье «покушение на убийство».

URA.RU писало, что в образовательном учреждении были выявлены нарушения в системе охраны. Это показала проверка, проведенная еще до нападения лицеиста на учителя. На следующий день после проверки лицей устранил нарушения.