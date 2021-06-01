С УГМК требует деньги фирма, которая чинила самолеты холдинга

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Иннопром-2015. Екатеринбург, угмк, макет самолета
Авиакомпания «Уктус» занималась эксплуатацией воздушных судов УГМК до 2019 года Фото:

Авиакомпания «Уктус» (Свердловская область) подала иск в свердловский арбитраж с требованием взыскать с холдинга УГМК 8,4 млн рублей. Об этом сообщается на сайте электронного правосудия.

«Арбитражный суд Свердловской области определил: исковое заявление АО „Авиакомпания 'Уктус'“ принять, возбудить производство по делу. Назначить предварительное судебное заседание арбитражного суда на 28 июня 2021 года», — говорится в постановлении суда. Там уточняется, что средства взыскиваются по договору между компаниями.

Авиакомпания «Уктус» занималась эксплуатацией воздушных судов УГМК до 2019 года, когда они были проданы. По договору они меняли запасные части самолетов металлургического холдинга. Между сторонами ранее уже были судебные тяжбы: УГМК требовала вернуть долг в 6,8 млн рублей за предоплату за ремонт самолетов. Холдинг в итоге выиграл суд.

УГМК — крупнейший производитель меди, цинка, угля и драгоценных металлов в России. В состав холдинга входит более 40 предприятий в Свердловской, Челябинской, Курганской областях, а также в других регионах страны и за рубежом.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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