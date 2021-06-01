В Госдуме определили сроки бесплатной газификации домов

По словам Сергея Неверова (второй справа), газификация пройдет в два этапа Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Госдума приняла закон с поправками «Единой России» о бесплатном подключении жилых домов к газу. Первый этап будет проведен до 2023 года, второй — до 2030 года, сообщили URA.RU в пресс-службе партии со ссылкой на руководителя фракции ЕР Сергея Неверова.

«Газификация в стране иногда происходит так, что люди, взяв ипотеку и построив дом, берут потребительский кредит для того, чтобы провести к своему дому газ. Президент поставил задачу, что газ должен быть подведен бесплатно, и люди не должны за это платить», — объяснил Неверов. Он добавил, что после принятия закона правительство должно подготовить ряд нормативно-правовых документов, которые определят исполнителей и порядок газификации, а также установят ее сроки.

Изменения, которые разработала партия, упрощают решение вопроса с газификацией в регионах, где не всегда достаточно денег для этого, отметил депутат Гордумы Томска, один из победителей праймериз ЕР Владимир Самокиш. «Люди спрашивают, в том числе во время праймериз, как же так — в Томской области газ добывают, а в домах у нас его нет? Поэтому вопросы, связанные с облегчением доступа к газу для частных домов очень остры у нас: в силу климата и комфорта проживания людей. Ждем решения этого вопроса с нетерпением. Муниципалитеты иногда физически не имеют ресурсов, чтобы газифицировать все улицы. Сейчас появляется надежда, что газ придет в дома», — сказал он.

По словам Юлии Оглоблиной, вопрос газификации актуален даже в регионах, где высокий процент подключения домов к «голубому топливу» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Вопрос доведения газа до участка актуален вне зависимости от региона, отметила председатель Российского союза сельской молодежи, победителей праймериз ЕР в Мордовии Юлия Оглоблина. «В Республике — один из самых высоких показателей газификации в стране: 97,7%. Несмотря на это, запрос на подключение все еще высок. В моей деревне есть семьи, у которых нет возможности протянуть газ к участку, несмотря на наличие центрального газопровода. Когда собирали предварительную информацию, поступило более 2,5 тысячи заявок за несколько недель. Кроме того, много новых участков выдается под строительство, но они без коммуникаций. Вроде бы дом построить хочется, но опять все упирается в бюджет — и в том числе, на подведение газа», — отметила она.

Алексей Ситников отмечает, что в ЯНАО газификация началась чуть раньше действия программы Фото: пресс-служба «Единой России»

Глава отделения ЕР в ЯНАО, первый вице-спикер Заксобрания округа Алексей Ситников напомнил, что в конце 2020 года губернатор Дмитрий Артюхов и председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер подписали программу развития газоснабжения и газификации региона на 2021—2025 годы. «В ближайшие годы на Ямале есть возможность газифицировать более десятка сельских поселений. В поселке Харсайм работы завершатся в четвертом квартале. В рамках взаимодействия с ООО „Газпромнефть Ямал“ во втором квартале 2022 года будет газифицировано село Новый Порт. Договоренности достигнуты по газификации населенных пунктов Тазовского и Приуральского районов», — поделился Ситников.

Марат Исламов считает, что газификация — особая проблема в Курганской области Фото: пресс-служба «Единой России»

Руководитель фракции ЕР в Курганской облдуме Марат Исламов считает, что закон о бесплатной газификации домов «особенно нужен жителям сельской Курганской области». «Более 100 населенных пунктов в регионе будут газифицированы в ближайшие пять лет. Согласно программе развития газоснабжения и газификации построят четыре газопровода-отвода с газораспределительными станциями, а также 883 км межпоселковых газопроводов. В результате сетевой газ будет подведен к 116 населенным пунктам. Программа очень обрадует зауральцев», — заверил он.

Дмитрий Кобылкин считает, что уже 2 июня Совет Федерации может одобрить закон с поправками «Единой России» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Закон с изменениями ЕР уже 2 июня может рассмотреть Совет Федерации, сообщил замглавы Генсовета партии Дмитрий Кобылкин. «Он вводит новые понятия: „единый оператор газификации“, „региональный оператор газификации“, которые совместно с региональными властями будут развивать газификацию страны», — заключил политик.

В апреле ЕР по итогам поездки Кобылкина в Тверскую область обратилась к президенту с инициативой о бесплатном подключении людей к газу. Глава государства поддержал предложение партии в послании и поручил правительству обеспечить до 2023 года бесплатное подключение в территориях, где это технически возможно.