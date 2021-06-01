В правительстве призвали повысить цены на куриные яйца

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Торговый центр. Курган, покупатель, продуктовые полки, яйца, магазин
Минпромторг призывает ретейл повысить закупочные цены на яйцо Фото:

Минпромторг РФ призвал ретейлеров увеличить закупочные цены на куриное яйцо. Это позволит обойти сокращение производства и дефицита на продовольственном рынке. Об этом заявил замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов.

«Недавно значительно упали в цене куриные яйца. Действительно была высочайшая цена, были приняты определенные решения, и тендеры свалились до 40 рублей. Я так радовался, только когда Белый Бим нашелся», — приводит ТАСС слова Евтухова. Он также отметил, что необходимо убедить ретейлеров повысить закупочные цены, иначе возникнет дефицит курицы.

Ранее производители куриных яиц в России предупредили о возникновении дефицита соответствующего товара на рынке. Минсельхоз считает ситуацию на рынке птицеводческой продукции стабильной, передает радио Sputnik.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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