Уровень зарегистрированных фактов мошенничества в ЯНАО больше, чем во всех регионах России за период с января по апрель 2021. Об этом говорится в докладе о состоянии преступности, опубликованном Генеральной прокуратурой РФ.
«Уровень зарегистрированных мошенничеств на 100 тысяч населения в Ямало-Ненецком автономном округе составляет 128,9 фактов», — следует из документа. Также в этой статистике десятое место занимает Пермский край. Там этот показатель составляет 102,1 факта.
В пресс-службе УМВД России по ЯНАО оперативно прокомментировать ситуацию не смогли. Там пообещали предоставить комментарий позже.
Ранее URA.RU сообщало, что жителей региона предупреждали о мошенниках на рынке недвижимости. А также о новом способе вымогания денег через телефон у участников госзакупок.
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