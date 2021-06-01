ЯНАО оказался на первом месте в России по мошенничеству. Пермский край — в десятке

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Судебное заседание по уголовному делу бывшего замгубернатора Пугина Сергея. Курган, сотовый телефон, мобильный телефон, руки
Второе место место занимает Москва Фото:

Уровень зарегистрированных фактов мошенничества в ЯНАО больше, чем во всех регионах России за период с января по апрель 2021. Об этом говорится в докладе о состоянии преступности, опубликованном Генеральной прокуратурой РФ.

«Уровень зарегистрированных мошенничеств на 100 тысяч населения в Ямало-Ненецком автономном округе составляет 128,9 фактов», — следует из документа. Также в этой статистике десятое место занимает Пермский край. Там этот показатель составляет 102,1 факта.

В пресс-службе УМВД России по ЯНАО оперативно прокомментировать ситуацию не смогли. Там пообещали предоставить комментарий позже.

Ранее URA.RU сообщало, что жителей региона предупреждали о мошенниках на рынке недвижимости. А также о новом способе вымогания денег через телефон у участников госзакупок.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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