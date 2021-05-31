Обязанности Сергея Никифорова (на фото) временно исполняет его заместитель Кирилл Шутов Фото: пресс-служба ЕМУП «Водоканал»

Екатеринбургский «Водоканал» — крупнейший актив мэрии — остался без полновесного технического директора (по функционалу является одним из ключевых менеджеров). По данным URA.RU, с 1 июня в отставку ушел Сергей Никифоров, который занимал этот пост с начала 2020 года. На предприятии корреспонденту подтвердили перестановку, отметив, что Никифоров ушел по состоянию здоровья, справившись с поставленными перед ним задачами.

Но по неофициальной информации, отставка Никифорова может быть связана с тем, что гендиректор предприятия Евгений Лузгин формирует собственную управленческую команду — из менеджеров, карьерное продвижение которых связано с ним (кадровые решения при этом согласовываются с городскими и областными властями). «А Сергей Николаевич [Никифоров] все-таки человек старой команды — [мэра Среднеуральска, бывшего первого вице-мэра Екатеринбурга, экс-директора „Водоканала“ Александра] Ковальчика», — объяснил источник.

Другой собеседник агентства — в мэрии — допустил, что в ближайшее время в топ-менеджменте «Водоканала» могут пройти и другие отставки и назначения: «Этот вопрос в стадии согласования».

Кадровые перестановки в руководстве «Водоканала» начались в марте. Сначала Евгений Лузгин лишил права подписи своего первого зама, депутата гордумы Александра Караваева, а затем уволил директора по финансам Алексея Белоусова и директора по IT Алексея Крицкого. В мае Караваева понизили до статуса советника гендиректора. Одни источники URA.RU говорят, что эти события — внутреннее дело предприятия и инициированы самим гендиректором, а другие связывают их с тем, что предприятие могут готовить к передаче в концессию крупной ФПГ.