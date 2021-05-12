На главном предприятии Екатеринбурга назначили нового начальника

Григорий Вихарев (на фото) работает на «Водоканале» с весны 2020 года Фото: Анна Майорова © URA.RU

Депутат гордумы Екатеринбурга Григорий Вихарев назначен одним из двух заместителей гендиректора ЕМУП «Водоканал» — стратегического муниципального предприятия. О назначении URA.RU сообщил источник в команде мэра, которая участвовала в согласовании этого решения. По данным агентства, Вихарев будет отвечать за внешние коммуникации «Водоканала» (в том числе с органами власти), а также курировать подключение к сетям объектов Универсиады-2023 и другие хозяйственные проекты.

С марта 2020 года Вихарев работал советником гендиректора «Водоканала». «Да, я приступил к исполнению новых полномочий с 1 мая», — сказал URA.RU Вихарев, воздержавшись от более развернутого комментария по теме. Фактически он заменил первого замгендиректора «Водоканала», депутата гордумы Александра Караваева, который ранее был сначала лишен права подписи, а затем перемещен на пост советника гендиректора.

Караваев пришел в руководство «Водоканала» в марте 2019-го. Он считается фронтменом команды, боровшейся за возможность стать оператором по продаже «Водоканала» или передаче его в концессию. Понижение Караваева, а также увольнение финдиректора «Водоканала» Алексея Белоусова (события прошли почти в одно время) источники URA.RU объясняли тем, что МУП готовят к концессионной сделке с группой влияния, с которой не связаны ни Караваев, ни Белоусов (его называли человеком ГК «Ренова»). Впрочем, по последней информации, природа этих кадровых решений — в конфликте внутри «Водоканала». Сам Караваев не комментирует ситуацию.

По предварительным данным, на «Водоканале», помимо кадровых, могут произойти и структурные изменения. В частности, сейчас обсуждается упразднение должности первого замгендиректора «Водоканала», которую занимал Караваев. На предприятии это пока не комментируют.