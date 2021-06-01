В России хотят запретить принудительный сбор персональных данных

В правительстве предложили запретить принудительный сбор персональных данных. Законопроект внесли в Госдуму 1 июня.
«Законопроект разработан в целях пресечения недобросовестного поведения на потребительском рынке, в том числе выражающегося в принудительном или необоснованном сборе персональных данных потребителей для целей, не связанных с заключением или исполнением договора», — указано в пояснительной записке законопроекта, который опубликован на сайте Госдумы. Документ предусматривает запрет на принудительный сбор данных, если он не связан со сделками, которые касаются товаров, услуг и работ.
«Указанные нововведения призваны ограничить практику принудительного или непрозрачного, неосознанного сбора персональных данных потребителей для целей, не связанных с заключением и исполнением договора», — написано в материалах. Отмечается, что гражданин, который заключает договор с поставщиками товаров и услуг, банками и страховыми компаниями с крупными экономическими и организационными ресурсами, является более слабой стороной. Из-за этого потребитель не может влиять на содержание договоров.
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин предложил внести поправки в закон и ввести штрафы за незаконный сбор персональных данных при покупке товаров и услуг. При этом он отметил, что сбор данных при покупке железнодорожных и авиабилетов обоснован. Об этом пишут «Дни.ру».
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