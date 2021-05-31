31 мая 2021

Регионы просят правительство РФ продлить льготную ипотеку

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Екатеринбург, новостройка, железнодорожный район, жилые дома, город екатеринбург
Около трети российских регионов хотели бы продлить льготную. ипотеку Фото:

Региональные правительства обращаются в федеральные ведомства с просьбами продлить действие программы льготной ипотеки под 6,5%. Об этом журналистам рассказали в областных и краевых Кабминах.

«Представители Ставропольского края, Кузбасса, Чувашии, а также Амурской, Мурманской, Калужской, Самарской, Тюменской, Владимирской, Архангельской и Ленинградской областей направили предложения о продлении льготной ипотеки в Минстрой России», — пишут «Известия», уточнив, что такие же пожелания российскому правительству высказали в Ивановской области и республике Марий Эл. Руководство Волгоградской области обратилось с аналогичной просьбой в Совфед.

Газета опросила правительства Красноярской, Челябинской, Оренбургской, Курской, Тамбовской, Костромской, Тульской, Астраханской, Кировской, Нижегородской, Орловской и Самарской областей, Пермского края, Ханты-Мансийского АО и Костромской области. Там перспективу продления льготной ипотеки оценили положительно.

Ранее с предложением продлить эту программу выступили аналитики при Центробанке. По их мнению в ряде регионов, рынок недвижимости не успел «перегреться» и ипотечные кредиты под 6,5% все еще необходимы.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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