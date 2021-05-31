Регионы просят правительство РФ продлить льготную ипотеку

Региональные правительства обращаются в федеральные ведомства с просьбами продлить действие программы льготной ипотеки под 6,5%. Об этом журналистам рассказали в областных и краевых Кабминах.
«Представители Ставропольского края, Кузбасса, Чувашии, а также Амурской, Мурманской, Калужской, Самарской, Тюменской, Владимирской, Архангельской и Ленинградской областей направили предложения о продлении льготной ипотеки в Минстрой России», — пишут «Известия», уточнив, что такие же пожелания российскому правительству высказали в Ивановской области и республике Марий Эл. Руководство Волгоградской области обратилось с аналогичной просьбой в Совфед.
Газета опросила правительства Красноярской, Челябинской, Оренбургской, Курской, Тамбовской, Костромской, Тульской, Астраханской, Кировской, Нижегородской, Орловской и Самарской областей, Пермского края, Ханты-Мансийского АО и Костромской области. Там перспективу продления льготной ипотеки оценили положительно.
Ранее с предложением продлить эту программу выступили аналитики при Центробанке. По их мнению в ряде регионов, рынок недвижимости не успел «перегреться» и ипотечные кредиты под 6,5% все еще необходимы.
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