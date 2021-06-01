01 июня 2021

В МИД РФ раскрыли, о чем будут говорить Путин и Байден на встрече

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Встреча лидеров РФ и США пройдет 16 июня Фото:
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Одними из главных тем переговоров между российским президентом Владимиром Путиным и лидером Соединенных Штатов Америки Джо Байденом могут стать вопросы вооружения и кибербезопасности. Так считает замглавы Министерства иностранных дел России Сергей Рябков.

«Международное сообщество ждет от России и США, от двух крупнейших ядерных держав, запуска структурированного, регулярного диалога по ситуации в сфере стратегической стабильности», — приводит слова дипломата «Лента.ру». В свою очередь, руководство РФ передало США несколько предложений по этой теме, которые на данный момент остались без ответа.

Область информационно-коммуникационных технологий — еще одна важная область переговоров двух президентов. Путин также подготовил программу работы в этой сфере. Помимо этого, глава МИД сообщил, что встреча в Женеве, которая пройдет 16 июня, является важной для политики обоих стран. Она может стабилизировать отношения США и РФ, которые на данном этапе далеки от стабильных.

Ранее сообщалось, что президент США намерен обсудить с российским лидером тему прав человека, дополняет RT. Байден считает, что в таком важном вопросе нельзя оставаться в стороне, передает агентство Nation News. Это будет первая личная встреча лидеров двух стран с момента вступления Джо Байдена в должность, пишет «Пятый канал».

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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