Проблема выплат на детей— неофициально занятые работники Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Выплаты на детей до семи лет не полагаются семьям, родители в которых работают неофициально. Такого мнения придерживается депутат Госдумы Олег Шеин.

«Новые правила выплат на детей от 3 до 7 лет оставляют за бортом миллионы российских семей. „Правило нулевого дохода“ предполагает наличие на протяжении всех 12 месяцев официального заработка. В России не менее 15 миллионов неофициально занятых работников. Их обманывают по зарплате, заставляют работать сверхурочно, их легко уволить, а теперь еще и государство наказывает их детей», — написал он в своем telegram-канале.

Шеин также пояснил, что в незащищенные категории входят такие профессии, как фрилансеры-программисты, строители, сельхозрабочие, продавцы и работники кафе. Из-за неофициального трудоустройства более 30 миллионов российских работников не могут взять отпуск, сообщил он ранее. Слова Шеина приводит RT.

Ранее депутат Госдумы заявлял, что введение адресности по выплатам на детей в возрасте от 3 до 7 лет при декларированном увеличении сумм по малоимущим привело к сокращению госрасходов по этому направлению в два раза. Кроме того, из-за недостаточного объема государственной поддержки тех, у кого два или более объекта недвижимости или автомобиля, будут лишать государственных выплат в пользу семей с детьми. Такую инициативу недавно предложил глава Счетной палаты Алексей Кудрин, дополняет «Национальная служба новостей».