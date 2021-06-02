В Кремле объяснили соревнование губернаторов за Tesla Илона Маска

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Собрание учредительского совета Ельцин Центра в кофейне Papa Carlo. Екатеринбурга, автомобиль, tesla, премиум авто
В Кремле не вмешивались в заявления губернаторов о строительстве заводов по производству Tesla в России Фото:

В Кремле не вмешивались в ситуацию, когда российские губернаторы сначала массово предлагали главе Tesla Илону Маску построить завод в их регионах, а затем стали критиковать американского бизнесмена. Каждый глава субъекта высказывал собственное мнение, никто их не одергивал, заверил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 2 июня, отвечая на вопрос URA.RU во время конференц-колла с журналистами.

«Кремль никого не одергивал. Работа губернаторов в том, чтобы повышать инвестиционную привлекательность региона. Есть регионы, которые в этом изрядно преуспели. Есть, кто отстают. Здесь разные точки зрения у губернаторов. У каждого своя стратегия. А судить можно только по результатам и показателям регионов», — отметил Песков.

Глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск во время выступления перед российскими студентами и школьниками на просветительском марафоне «Новое Знание» пообещал построить в России завод по производству автомобилей Tesla. Руководители нескольких регионов, в том числе свердловский губернатор Евгений Куйвашев, предложили ему построить предприятие в своих субъектах. Однако такие инициативы вдруг резко оборвались. А калининградский губернатор Алиханов заявил, что Маску нечего предложить России.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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