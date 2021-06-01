01 июня 2021

В Кургане женщине стало плохо после эвакуации из больницы. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Эвакуация БСМП. Курган, медсестра, медперсонал, врач, медпомощь, пациенты больницы
После сообщения о минировании больницы женщине стало плохо Фото:

Из-за массовых сообщений о минировании зданий из Курганской больницы скорой медицинской помощи эвакуировали пациентов. Одной женщине стало плохо на улице. Свидетелем этого стала журналист URA.RU. В депздраве сведения подтвердили.

«Во время эвакуации в Курганской БСМП состояние пациентки ухудшилось. Ей стало плохо уже на улице. Сотрудниками больницы пациентке была оказана экстренная медицинский помощь», — написал департамент здравоохранения Курганской области в соцсети «ВКонтакте» под опубликованным URA.RU видео.

В Кургане третий день подряд поступают сообщения о минировании соцобъектов. 2 июня эвакуировали медицинские учреждения. «Угрозы нет. Сообщения ложные. Нарушений в оказании медицинской помощи нет, больные, находящиеся в тяжелом и крайне тяжелом состоянии, обеспечены аппаратной и медицинской поддержкой», — сообщает telegram-канал правительства Курганской области.

По факту ложных сообщений о минировании десятков детсадов Кургана, поступавших 31 мая, возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции и ФСБ проводят оперативно-розыскные мероприятия. По данным источников, электронные письма о минировании зданий в Кургане поступают с IP-адресов за пределами России.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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