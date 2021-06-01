В Кургане третий день подряд поступают сообщения о минировании Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане третий день подряд поступают сообщения о минировании соцобъектов. На этот раз эвакуируют медицинские учреждения. Об этом сообщает telegram-канал правительства Курганской области.

«Сигналы о заминировании поступили в несколько учреждений, подведомственных департаменту здравоохранения Курганской области. Здания обследуются на безопасность. Сигналы проверяются», — говорится в сообщении. По данным источников URA.RU, эвакуация проводится, в частности, в психоневрологической больнице на улице Смирнова и в БСМП Кургана.

Ранее URA.RU сообщало, что 1 июня поступили сообщения о минировании городского суда Кургана, областного суда, а также автовокзала, магазинов сети «Магнит» — всего правоохранительные органы проверили более 90 объектов. 31 марта похожие сообщения о взрывных устройствах поступали по поводу детских садов, но они не подтвердились.

По факту ложных сообщений о минировании десятков детсадов Кургана, поступавших 31 мая, возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции и ФСБ проводят оперативно-розыскные мероприятия. По данным источников, электронные письма о минировании зданий в Кургане поступают с IP-адресов за пределами России.

Обновлено в 12:16 (уральское время): Медицинские учреждения, куда поступили сообщения о минировании (по данным на 12:10) проверены. «Угрозы нет. Сообщения ложные. Нарушений в оказании медицинской помощи нет, больные, находящиеся в тяжелом и крайне тяжелом состоянии, обеспечены аппаратной и медицинской поддержкой», — сообщает telegram-канал правительства Курганской области.

Эвакуация из БСМП Кургана Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Эвакуация из БСМП Кургана Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Эвакуация из БСМП Кургана Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Эвакуация из БСМП Кургана Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU